Clio Make Up è diventata mamma: è nata Joy L'annuncio della nota infulencer Clio Make Up: "è nata Joy"

La famosa make up artist italiana Clio Zammatteo, amata e seguita da milioni di persone, ha dato la lieta notizia sul suo profilo Instagram della nascita della sua bambina. È nata Joy! Clio ha pubblicato una foto bellissima, mentre indossa una mascherina, ma nonostante ciò si intravede il suo felice sorriso e mentre tiene la sua bambina appena nata adagiata sul petto.

Poco prima aveva pubblicato una Instagram Story, con la quale aveva raccontato di essere arrivata a 8 cm e di essere spaventata. “Siamo a 8 cm, il dottore dice che nel giro di un’ora forse dovrei partorire, speriamo. Ho appena fatto l’epidurale, non ce la facevo più. E boh, speriamo bene, dai manca poco”.

E poi ha pubblicato un video di Joy appena nata: “un burrito di amore”. Eccolo qui:

La nota make-up artist si era trasferita, all’inizio di questo periodo di emergenza sanitaria che ha coinvolto il mondo, da un’amica in Virginia, perché dove si trovava lei, a New York, aveva paura. Aveva raccontato che la situazione era improvvisamente andata fuori controllo e che gli ospedali erano al collasso: “ancora non so come partorirò, non abbiamo neanche l’assicurazione in Virginia ed è un casino con la sanità”.

Dopo aver ascoltato la sua situazione, in molti le hanno chiesto per quale motivo non fosse tornata nel suo paese, in Italia. L’influencer ha risposto così: “non sono rientrata in Italia perché non potevo volare a causa della mia gravidanza. Quando non hai la possibilità di viaggiare e tornare dai tuoi cari, ti rendi conto di quanto ti manchino”.

Clio Make Up è diventata mamma per la prima volta nel 2017, quando ha dato alla luce la sua bambina Grace. Adesso lei e suo marito, Claudio Midolo, un game designer italiano, hanno stretto tra le braccia, la loro seconda figlia Joy.