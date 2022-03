Un terribile lutto ha colpito la comunità di Codevigo, in provincia di Padova. Una giovane mamma di appena 38 anni, chiamata Martina Marin è morta a seguito di una lunga battaglia contro un cancro che non le ha lasciato scampo.

Il marito come tutti i suoi familiari, ora sono distrutti da questa perdita improvvisa. La donna ha lasciato due bambini, una femmina di 12 anni ed il più piccolo di appena 5 anni.

Secondo le informazioni che ha reso note Il Gazzettino, il quotidiano locale, il dramma è iniziato a maggio del 2020. Tutto stava procedendo bene per la famiglia.

Ad un certo punto però, durante un controllo di routine, i dottori scoprono che Martina era affetta da un grave tumore al seno. Da quel momento inizia la sua dura battaglia, che è durata circa un anno.

Infatti a maggio del 2021 i medici l’hanno dichiarata guarita e per la felicità di questo momento, la ragazza il 12 giugno ha deciso di sposarsi con Simone Trolese, dopo una lunga convivenza.

Tuttavia, la gioia di questa famiglia è durata pochissimo tempo. Purtroppo Martina inizia a stare male di nuovo. Si è sottoposta a tutti i controlli ed alla fine, è arrivata la nuova terribile diagnosi. Un nodulo benigno si era trasformato in un tumore al rene.

Lo strazio del marito di Martina Marin

Purtroppo dopo questa drammatica notizia, la vita della giovane mamma è cambiata per sempre. Già provata dalle cure subite in passato, era sempre più debole a fragile. Infatti alla fine i medici le hanno detto che non avrebbero potuto fare più nulla. Il suo decesso è avvenuto negli ultimi giorni. Il marito ad un quotidiano locale ha dichiarato:

Ha vissuto troppo poco anche se in questo tratto di strada ha sempre fatto tanto bene, per la sua famiglia, ma anche per gli altri.