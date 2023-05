Lo scorso 30 aprile Cody Walker, fratello dell’indimenticato attore Paul, scomparso in un terribile incidente stradale avvenuto nel 2013, è diventato papà per la terza volta. Al momento della nascita l’uomo ha deciso di omaggiare il fratello, dando al suo terzo genito proprio il nome di Paul.

Era il 30 novembre del 2013 quando il mondo del cinema riceveva una notizia terribile. In un incidente stradale avvenuto a Valencia, Santa Clarita, California, perdeva la vita il noto attore Paul Walker.

La star della famosissima saga cinematografica di Fast & Furious era a bordo di una Porsche e la vettura si schiantò contro un palo di cemento, per poi prendere fuoco.

Tra qualche mese ricorrerà il decimo anniversario di quel terribile giorno e Cody, il fratello dell’attore, ha deciso di omaggiarlo con un bellissimo gesto.

La dedica di Cody Walker per suo fratello Paul

Cody Walker, anche lui attore, recentemente è stato intervistato dalla rivista People ed ha rivelato di essere diventato papà per la terza volta.

Lui e sua moglie Felicia Knox hanno accolto in casa il terzo bambino, ma la notizia che ha fatto scalpore non è quella della nascita del piccolo, bensì il nome che i due hanno scelto per lui.

Come hanno fatto alle nascite degli altri due figli, anche questa volta i due hanno scoperto il sesso del bebè nel giorno della nascita. Ed è proprio quando ha visto che era un maschietto che Cody ha avuto l’ispirazione.

Cody ha spiegato a People che quest’anno, a novembre, saranno 10 anni esatti dalla scomparsa di suo fratello Paul, così ha pensato che fosse arrivato il momento giusto. Il suo bambino, quindi, si chiamerà proprio Paul Walker.

Una tradizione, quella del nome Paul, che va avanti da quattro generazioni nella famiglia Walker e che Cody ha voluto che proseguisse ancora.

Non è il primo gesto che Cody Walker fa per onorare la memoria di Paul. Il 35enne ha infatti creato anche il Fuel Fest, un festival dei motori itinerante, che in ogni tappa raccoglie dei fondi che poi vengono girati alla Reach Out World Wide.

Quest’ultima è un’organizzazione no profit creata da Paul Walker nel 2010 dopo il terribile terremoto che devastò Haiti, che si occupea di fornire assistenza ai popoli che subiscono gravissime perdite a seguito di calamità naturali.