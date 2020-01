Cologna-Monzese-investita-bimba-di-3-anni-la-polizia-sta-indagando

Cologna Monzese, investita bimba di 3 anni Cologna Monzese, investita bimba di 3 anni. Disperata la corsa in ospedale..

Un terribile incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì tredici gennaio, a Cologna Monzese, in provincia di Milano. E’ stata investita una bimba di soli tre anni. Inizialmente si pensava che le sue condizioni fossero più gravi, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

I presenti, come i genitori della piccola, sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Nessuno è riuscito a capire come sia potuto accadere. E’ stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Secondo le informazioni che sono state rese note, l’incidente è avvenuto intorno alle sedici di lunedì tredici gennaio, in via Papa Giovanni XXIII. La bimba è stata investita da un’auto e l’automobilista, quando si è reso conto della sua presenza, non ha fatto in tempo a frenare.

Sul posto è stato chiesto immediatamente l’intervento della polizia locale e del centodiciotto. I medici arrivati sul posto, hanno subito creduto che le condizioni della piccola fossero molto gravi.

Per questo, hanno chiesto l’aiuto dell’elisoccorso. La bimba è stata trasportata in codice giallo in ospedale, dove secondo le prime informazioni emerse, ha riportato una sospetta frattura al malleolo.

Per fortuna non è in pericolo di vita ed i medici sono molto tranquilli sulle sue condizioni di salute. Gli agenti della polizia locale, hanno preso tutti i rilievi.

Le forze dell’ordine, ora, stanno lavorando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Un altro incidente è accaduto i primi di dicembre a Coccaglio, quando una ragazza di venti due anni, ha investito un bambino di soli due anni. Le sue condizioni però, erano molto gravi.

La giovane è scappata via ed è stata ritrovata dagli agenti qualche ora dopo l’accaduto. Il giudice, ha deciso di non convalidare il suo arresto. Si aspetta il processo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni della bimba.

