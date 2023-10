Ha vissuto un’agonia di 2 lunghi giorni Giada Pollara e tutti hanno sperato che potesse riprendersi, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita, dopo il suo tempestivo ricovero in ospedale.

Sono tutti sconvolti ed addolorati per questa perdita così improvvisa e straziante. Da ciò che è emerso la ragazzina non soffriva di patologie pregresse, che potessero portare al suo decesso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di mercoledì 18 ottobre. Precisamente dentro l’istituto superiore Marisa Bellissario, di Inzago, che si trova nella provincia di Milano.

Giada aveva 15 anni ed in quella giornata era con i suoi compagni a fare l’ora di educazione fisica. Stavano correndo tutti e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di insolito.

Tuttavia, è all’improvviso che la ragazza è crollata a terra, perdendo i sensi. La professoressa che ha assistito a tutta la scena, ha subito allertato i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Da qui il tempestivo ricovero della 15enne all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Hanno disposto per lei il trasporto nel reparto di terapia intensiva.

Il decesso di Giada Pollara dopo il malore improvviso

Per 48 lunghe ore i medici hanno cercato di fare il possibile ed anche i suoi cari, hanno sperato di poter ricevere buone notizie. Cosa che purtroppo non è mai avvenuta.

Giada nella giornata di venerdì 20 ottobre, ha perso la vita. Quel malore improvviso che l’ha colpita, alla fine non le ha lasciato scampo. Ora vista la giovane età e quello che è successo, sono davvero tante le persone addolorate per questa grave perdita. Lo stesso preside della scuola ha detto: