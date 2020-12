Un episodio drammatico è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, venerdì 11 dicembre. Una ragazza di 15 anni, colpita da un malore mentre stava seguendo una lezione di didattica a distanza, ha perso la vita. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Un evento terribile, che ha scosso la comunità, ma anche tutti i suoi compagni. I professori non si erano affatto resi conto di ciò che stava accadendo in quell’abitazione.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la ragazza viveva ad Uggiano Montefusco, in provincia di Taranto. Frequentava il liceo artistico Calò di Grottaglie ed ha risposto regolarmente all’appello delle ore 8.

Subito dopo ha avvisato i professori che aveva problemi di connessione, che si sono prolungati fino alle ultime due ore. Infatti è proprio in quel frangente, che ha avuto un malore ed ha perso la vita.

I genitori erano nell’abitazione nel momento in cui è avvenuta la tragedia. Sono stati proprio loro a trovarla riversa a terra ed hanno subito lanciato l’allarme al 118.

I sanitari sono arrivati nell’abitazione tempestivamente, ma nonostante i loro disperati tentativi di rianimazione, per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Purtroppo il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Ragazza di 15 anni colpita da malore: il professore ha visto tutto

CREDIT: ANTONIO SIMONETTI

Da ciò che è emerso nelle ultime ore, i suoi compagni e gli insegnanti non si sarebbero resi conto di ciò che stava accadendo in quella casa, proprio a causa dei problemi di connessione della quindicenne.

L’unico a capire che stava accadendo qualcosa di tragico, è stato il professore di italiano delle ultime due ore. Nel momento in cui è tornato internet intorno alle 12, la webcam che era rimasta accesa, ha inquadrato i medici nelle disperate manovre di rianimazione per la ragazza.

Purtroppo i tentativi di salvare la giovane sono risultati del tutto vani. Al momento ancora non è chiaro il motivo dietro questo drammatico decesso, infatti è probabile che il Pm di turno, possa disporre l’autopsia per chiarire la dinamica di questa tragica vicenda.