Colpita da un malore improvviso, Marta si è spenta a 10 anni. La causa dietro il suo decesso

Un drammatico ed improvviso decesso è avvenuto lo scorso sabato 27 marzo. Purtroppo la piccola Marta Minutella ha perso la vita a soli 10 anni, dopo aver accusato un malore che non le ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Un decesso tragico, che ha lasciato dolore e tristezza in tutta la comunità. Il sindaco, per il giorno dei suoi funerali, ha proclamato il lutto cittadino.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 27 marzo. Precisamente nell’abitazione della famiglia a Geraci Siculo, piccolo comune in provincia di Palermo.

La bimba era in casa e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. All’improvviso, ha iniziato ad accusare uno strano malore e i genitori si sono subito allarmati.

In un primo momento, hanno chiesto aiuto al loro medico di famiglia e poco dopo, hanno anche chiesto l’intervento del 118. Purtroppo le condizioni di Marta erano molto gravi ed infatti i sanitari hanno deciso di trasportarla d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale di Palermo.

I medici hanno cercato di intervenire in fretta, ma la sua situazione si è aggravata sempre di più, proprio fino al suo tragico decesso. Purtroppo non sono riusciti a fare più nulla per salvarle la vita.

La causa del decesso di Marta Minutella e le parole del sindaco

Dalle prime informazioni rese note, sembrerebbe che la causa dietro questa improvvisa morte, sia una leucemia fulminante. In molti ora stanno cercando di mostrare la loro vicinanza e il loro affetto ai suoi genitori, distrutti da questa drammatica perdita.

Il sindaco Luigi Iuppa ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno del suo funerale, che è stato celebrato nella giornata di ieri, lunedì 29 marzo. Inoltre, sulla pagina Facebook del comune, ha scritto: