Per un malore bimba di 10 anni muore per un malore: il commovente gesto dei genitori

Tragedia a Siena per una famiglia che ha dovuto salutare troppo presto la sua adorata figlia. Bimba di 10 anni muore all’improvviso per un malore che le è risultato fatale. In sua memoria e per ricordare la giovane ragazzina, i genitori hanno deciso di lanciare una raccolta fondi, alla quale stanno già partecipando molte persone.

Fonte Pixabay

Mia aveva solo 10 anni. Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio ha avuto un arresto cardio-circolatorio, che purtroppo è risultato fatale. Portata in emergenza con ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’Aou Senese, il suo cuore ha presto smesso di battere.

La ragazzina viveva a Siena. Si trovava a casa quando ha avuto un malore. Prima la rianimazione sul posto, poi la corsa all’ospedale Santa Maria alle Scotte perché le sue condizioni erano gravissime. I medici, però, non hanno potuto far niente per salvarla.

I professionisti sanitari hanno fatto tutto il possibile, ma la bambina non ha mai ripreso conoscenza ne la sua attività cardio-respiratoria è ripartita.

Non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La struttura sanitaria, insieme al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, hanno espresso cordoglio alla famiglia, rinviando l’inaugurazione della Terapia Intensiva in programma il 15 febbraio.

I funerali della bambina sono in programma mercoledì alle 15. Sarà questa l’occasione per partecipare alla raccolta fondi avviata dalla famiglia in memoria della povera piccola scomparsa.

Fonte Pixabay

Bimba di 10 anni muore per un malore: raccolta fondi per l’associazione Le Coccinelle

La famiglia ha dato vita a una raccolta fondi destinata all’Associazione “Le Coccinelle”, che si occupa di dare assistenza alle famiglie dei neonati prematuri. Le offerte si potranno fare all’obitorio in una cassetta apposita o tramite codice Iban dell’associazione (IT98B0867371880000001002761).

Fonte Pixabay

Il presidente dell’Associazione Le Coccinelle Simonetta Bianciardi ringrazia per il bel gesto: