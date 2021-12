Ti ricordi di Baby George? Tutti abbiamo subito amato il primogenito del principe William e di Kate Middleton, il nuovo erede al trono dopo il nonno Carlo e il papà (sempre che la Regina Elisabetta II lasci lo scettro). Ma oggi non è più baby, visto che ormai ha 8 anni. Com’è diventato il Principino George? Oggi è diventato davvero grande!

Fonte foto da Instagram

George Alexander Louis Mountbatten-Windsor, questo il nome completo del figlio dei duchi di Cambridge William e Kate Middleton, è terzo in linea di successione al trono. Questa estate ha spento 8 candeline: il 22 luglio del 2013 tutti lo abbiamo accolto come Baby George.

Da oggi dovremo però abituarci a chiamarlo Sua Altezza Reale Principe George di Cambridge: chissà se anche i fratelli Charlotte e Louis (rispettivamente quarta e quinto in linea di successione al trono) lo chiamano così. Ho semplicemente George…

Ormai non è più baby. Il principino è cresciuto e tutti notano la somiglianza con il papà, il principe William. Anche se c’è chi trova anche una somiglianza con la nonna, la compianta Lady Diana, la principessa triste prematuramente scomparsa.

Nessuno poteva credere al fatto che l’ormai ex baby George aveva compiuto 8 anni. Ma è cresciuto tantissimo, ora sembra un ragazzino, pronto forse a comprendere di non essere proprio un bambino come gli altri, anche se i genitori fanno di tutto per regalare loro normalità.

Fonte foto da Instagram

Com’è diventato il Principino George: a 8 anni è semplicemente bellissimo

George sarà re dopo il nonno Carlo e dopo il papà William, quando ovviamente la bis nonna non occuperà più quel trono suo ormai da molti decenni. Oggi studia alla Thomas’s Battersea School di Londra. Le sue passioni sono i trattori, la natura e il calcio.

Fonte foto da Instagram

Secondo quanto riportato da alcune fonti vicine alla famiglia reale inglese, sa che un giorno sarà Re. A dirglielo i genitori, solo l’anno scorso.