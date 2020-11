Kate Middleton, moglie del principe William, sceglie di vestire i loro figli George, Charlotte e Louis sempre con lo stile. Ecco il motivo.

Confrontando la foto del compleanno della regina con quella scattata nello scorso ottobre, le differenze sembrano essere praticamente impercettibili.

Stessa cosa vale per George, che come al solito ha indossato un pantaloncino, i calzettoni ed un sobrio cardigan, tutti indumenti che fanno parte della sua “uniforme standard” da apparizione pubblica.

Quello che tutti si chiedo è per quale motivo la Duchessa di Cambridge, sempre attenta ai suoi look, non sappia scegliere gli abiti giusti per esaltare la bellezza dei figli. Il motivo sembrerebbe essere molto semplice.

Kate Middleton è consapevole della sua influenza nel mondo della moda. Sa che, nell’epoca digitale in cui ci ritroviamo, basta presentarsi in pubblico con un determinato abito per farlo andare a ruba in pochissime ore.

Per quanto riguarda i suoi figli, delle vere e proprie “star” quando si parla di moda per bambini, ha intenzione di utilizzare la loro influenza con saggezza.

Insomma, non vuole che ogni apparizione dei due bimbi generi uno scalpore incredibile.

Per la duchessa, Charlotte e George non possono diventare delle icone di stile fin da piccolissimi, sarebbe una cosa che li caricherebbe di pressione ed ansia. E’ proprio per questo che preferisce dunque non farli “osare” in fatto di look, rendendoli estremamente sobri.

La moda sostenibile di Kate

Mentre Kate e il principe William sono sicuri di avere accesso a una scorta infinita di vestiti, un esperto ha spiegato perché potrebbero riciclare i look dei figli.

Parlando con Express.co.uk, Kate Stacey, Head of Buying presso Pure Collection, ha detto che la madre di tre figli cerca spesso di vestirsi in modo sostenibile.

Questo è qualcosa che potrebbe continuare a fare anche quando veste i suoi figli.

L’esperto ha detto:

La Duchessa guida anche nei suoi sforzi per vestirsi in modo sostenibile e indosserà gli stessi capi più di una volta. Questo invia un messaggio positivo e mostra che non ha paura di riciclare i classici.

Sicuramente i genitori di Charlotte, George e Louis scelgono di non speculare sui loro figli e di lasciarli, per quanto possibile, i piccoli della Famiglia Reale lontano dai media.

