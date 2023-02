Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 è Marco Mengoni. Non una novità, dal momento che è stato in cima alla classifica dei 28 cantanti in gara dalla prima all’ultima serata. Vincendo anche la puntata delle cover, cantando Let it be con un coro gospel. Ma sai come ha iniziato la sua carriera Marco Mengoni?

Marco Mengoni è nato a Ronciglione, in provincia di Viterbo, nel Lazio, il 25 dicembre del 1988. Il cantante italiano è il primo ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards nel 2010. Bissando poi il successo nel 2015.

Lui è anche il primo artista italiano ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles nel 2013. Oltre che il primo italiano finalista come Worldwide Act agli MTV Europe Music Awards 2013. Ha iniziato la sua carriera solista giovanissimo, all’età di 16 anni.

La sua carriera è iniziata prestissimo in un quintetto vocale, per poi iniziare da solo a 16 anni. Nel 2009 arriva il grande successo e il debutto sul grande palco di X Factor, programma che di fatto lo ha lanciato nell’olimpo della canzone.

Nel 2009, infatti, vince la terza edizione del talent show, firmando un contratto discografico con la Sony Music. Da allora è stato un crescendo di successi, con diverse partecipazioni a Sanremo, dove ha collezionato due vittorie.

Come ha iniziato la sua carriera Marco Mengoni: tutto è iniziato a X Factor

Dopo aver vinto X Factor, Mengoni partecipa al Festival di Sanremo nel 2010 con Credimi ancora, canzone che gli permette di aggiudicarsi il terzo posto. Nel 2013, invece, vince Sanremo con L’essenziale e nel 2023, alla sua terza partecipazione, vince ancora al Festival di Sanremo con Due vite.

Nel 2013 ha partecipato all’Eurovision Song Contest arrivando settimo. Tra gli altri premi, ricordiamo dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards, oltre a nove candidature al World Music Award.