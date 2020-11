Avete mai immaginato come potrebbe diventare un hamburger del McDonald’s con il passare del tempo? Come si potrebbe trasformare il suo aspetto? A rispondere a queste domande ci ha pensato una professoressa la quale ha eseguito un piccolo esperimento diventato virale sui social. La donna ha aperto un hamburger del McDonald’s dopo 24 anni dall’acquisto.

Nel corso degli ultimi giorni è spopolato in rete un piccolo esperimento il quale mostra l’efficacia dei conservanti presenti nei cibi dei fastfood. Nel dettaglio, la professoressa ha preso in campione un hamburger del McDonald’s ed ha scartato quest’ultimo insieme ad una confezione di patatine, dopo ben 24 anni dal loro acquisto. Il risultato è sorprendente!

Quanto durano i conservanti nei cibi dei fastfood? A soddisfare la curiosità di chi si pone spesso questa domanda è stato l’esperimento di una professoressa di scienze. Dal “The Sun” la notizia clamorosa è spopolata anche sui social, in particolare su Tik Tok.

Il video in questione riproduce l’esperimento della professoressa e mostra i sorprendenti risultati. Lei stessa, a distanza di ben 24 anni dall’acquisto, fa vedere il panino con dentro a carne del McDonald’s ancora integro. Non solo. Al suo interno e in superficie non c’è neanche un minino segno di muffa.

Aly Sherb è il nome della proprietaria del video in cui appare la nonna scartare l’hamburger e una confezione di patatine appartenenti a uno dei fast food più famosi al mondo. In seguito, la donna commenta ironicamente l’episodio dicendo che, nonostante il bel aspetto, non vorrebbe mai mangiarlo.

Si tratta di una notizia che ha causato così tanto clamore tale da spingere un portavoce del McDonald’s a replicare in merito alla questione. Quest’ultimo ha spiegato che, un hamburger affinché si decomponga sono necessari particolari condizioni, per esempio l’umidità. Peraltro, ha anche aggiunto che la carne usata dal McDonald’s nei panini è al 100% controllata e non contiene conservanti.