È passato un anno dal tremendo incidente che ha travolto la vita di Alex Zanardi: il campione di handbike ed ex pilota di Formula 1 desta ancora molte preoccupazioni. Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute è stata la moglie Daniela.

La donna ha fatto sapere che le sue condizioni di salute sono stabili, ma purtroppo la strada è ancora lunga. Daniela Manni ha parlato alla Gazzetta dello Sport raccontando i dettagli sull’ospedalizzazione di suo marito:

A un anno dall’incidente le condizioni di Alex sono essenzialmente stabili. Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Questo include stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il suo recupero.

Il 19 giugno 2020, Alex Zanardi è stato travolto da un camion mentre si allenava per la Staffetta di Obiettivo Tricolore. L’uomo è stato trovato schiacciato sotto le ruote del mezzo pesante, le sue condizioni apparvero subito critiche. Dopo un anno i miglioramenti ci sono stati, anche se piccoli

I progressi di Alex dopo l’incidente? È stato un processo molto complesso che ha richiesto diversi interventi neurochirurgici ed è stato caratterizzato da alcune battute d’arresto. Alex è in una condizione stabile, significa che è in grado di affrontare un programma di terapia sia neurologico che fisico. Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare.