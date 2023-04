Preoccupazione e ansia per la notizia del ricovero di Silvio Berlusconi, arrivato ieri all'ospedale San Raffaele. Come sta l'ex premier?

La notizia del ricovero di Silvio Berlusconi ha messo tanti in allarme. Si aspettavano notizie nel pomeriggio, ma non è ancora stato diffuso alcun bollettino medico. Come sta l’ex premier?

Intorno alle 12 di ieri, le testate giornalistiche e i tg televisivi hanno dato la notizia di un ricovero in terapia intensiva. Sono pochi i dettagli circolati. Sembrerebbe che sia vigile, ma che la situazione non sia affatto facile. Si parla di una scarsa ossigenazione del sangue, che avrebbe messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio. Silvio Berlusconi sarebbe a rischio infezioni. Una polmonite potrebbe complicare l’intero quadro generale.

È arrivato all’ospedale San Raffaele accompagnato da Marta Fascia. Poco dopo, è stato raggiunto dai figli e dal fratello Paolo. Ed è proprio questo dettaglio che ha messo tutti in allarme. Se tutta la famiglia si è recata dall’ex premier, forse la situazione è davvero grave.

Le uniche parole, fuori la struttura sanitaria, sono quelle del fratello: “È stabile, è una roccia. Silvio ce la farà anche stavolta”.

Sono numerosi i messaggi arrivati all’ex premier. Quello di Giorgia Meloni, che su twitter ha scritto:

Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione. Forza Silvio.

Quello di Matteo Salvini:

Forza Silvio! L’Italia ti aspetta!

Matteo Renzi scrive:

Un grande in bocca al lupo.

Il medico di Silvio Berlusconi non rilascia dichiarazioni

Il professor Alberto Zangrillo, medico di Silvio Berlusconi, si è rifiutato di lasciare dichiarazioni. In tarda serata ha lasciato l’ospedale San Raffaele e ha trovato, ad attenderlo, le telecamere dei giornalisti.

Tutti che volevano sapere le condizioni di salute dell’ex premier, ma il dottore è andato via, pronunciando due semplici parole: “Andate a dormire”.

C’è chi afferma che il ricovero di Silvio, sia dovuto ad un problema non risolto con il precedente ricovero. C’è chi parla di polmonite. Alcune testate giornalistiche parlano addirittura di leucemia. Ma tutti, in comune, parlando di un Berlusconi vigile. Si attende con ansia un vero e certo bollettino medico dall’ospedale San Raffaele.