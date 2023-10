Dramma a Como, ragazza di 21 anni accoltellata in casa dal fidanzato: i due erano andati a convivere da poche settimane

Un gravissimo episodio è quello che è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre. Una ragazza di soli 21 anni è stata trovata in fin di vita nella sua abitazione, dopo che il fidanzato l’ha colpita con diversi fendenti, al culmine di una lite, probabilmente per gelosia.

Le forze dell’ordine intervenute nella casa, al momento sono a lavoro per capire la dinamica dell’episodio. Hanno posto anche sotto sequestro l’appartamento che i due giovani fidanzati condividevano.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 12 ottobre. Precisamente in una piccola casa che si trova in via Nino Bixio, nella città di Como.

Da ciò che è emerso la giovane coppia era andata a vivere lì da poche settimane. Per loro questo doveva essere un periodo di gioia e felicità, che invece si è trasformato in un dramma.

Hanno avuto una discussione ed è proprio alla fine, che il 24enne ha preso in mano l’arma trovata in cucina ed ha colpito la fidanzata nella parte del collo e del torace. Successivamente è stato proprio lui ad allertare gli agenti.

I sanitari intervenuti nella casa, hanno trovato la ragazza riversa a terra nella camera da letto. Da qui l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale ed al momento è in condizioni disperate, nel reparto di terapia intensiva.

Ragazza di 21 anni in fin di vita: l’arresto del fidanzato

Gli agenti arrivati nell’appartamento, hanno trovato il ragazzo in evidente stato confusionale. Non ha saputo dare spiegazioni di cosa è successo.

L’unica cosa che continuava a ripetere era: “Cosa ho combinato!” Sul posto sono intervenuti gli uomini della Scientifica, che al momento stanno facendo tutti i controlli del caso, per capire.

Le condizioni della giovane al momento risultano essere molto gravi, poiché il taglio alla gola è davvero troppo profondo. Gli agenti sono riusciti a trovare l’arma, che è una di quelle usate in cucina. Dalle prime informazioni, i due fidanzati hanno avuto una lite, che sarebbe sfociata per motivi legati alla gelosia.