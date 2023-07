Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per avere delle risposte concrete sul delitto avvenuto a Pozzuoli, nel pomeriggio di venerdì 28 luglio. Due coniugi di 49 anni lui e 39 lei, sono stati trovati senza vita nella loro stanza da letto.

L’intera comunità ora è sconvolta ed addolorata da quanto accaduto. Non riescono a credere a ciò che è successo, poiché fino a quel giorno sembravano essere persone normali, che si dedicavano ai loro tre figli.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì 28 luglio. Precisamente nella casa in cui viveva la famiglia, in via Parini, nel quartiere di Monteruscello, che si trova nella città di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Da ciò che è emerso dalle prime indagini delle forze dell’ordine Antonio Di Razza, di 49 anni, al culmine di una lite, avrebbe colpito la moglie con un’arma da fuoco.

Successivamente, avrebbe puntato verso sé stesso quella stessa arma ed avrebbe compiuto il gesto estremo, che ha sconvolto tutti. Fino a quel giorno i due non hanno mai mostrato problemi e quindi il perché di ciò che è successo, è ancora un mistero.

Al momento l’ipotesi del delitto sembra essere quella più accreditata, ma le forze dell’ordine ora stanno portando avanti tutte le indagini. Lo scopo è proprio quello di capire il perché e se tutto è accaduto al culmine di una lite.

Delitto a Pozzuoli, cosa è emerso su i figli della coppia

I due coniugi avevano ben tre 3 figli, tutti minorenni, di 16, 13 ed 8 anni. Da ciò che è emerso, in quei minuti erano in un’altra stanza della casa ed avrebbero sentito i colpi.

Successivamente insieme ai loro vicini, hanno chiesto l’intervento dei sanitari ed anche degli agenti. Questi ultimi entrati nella stanza, hanno trovato i corpi a terra e vicino a loro, l’arma usata per i delitti.

Antonio Di Razza e sua moglie Angela Gioiello erano molto conosciuti nella città, poiché vivevano lì ormai da diversi anni. Ora sono tutti sconvolti per quello che è accaduto.