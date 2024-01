Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato nella serata di sabato 27 gennaio, nella città di Avellino. Una 62enne purtroppo ha perso la vita, dopo che con la sua macchina è finita contro il muro di uno stabilimento, che costeggia la carreggiata.

Sul posto oltre gli agenti, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberarla dalle lamiere del suo veicolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 21.30 di sabato 27 gennaio. Precisamente sulla Strada statale 7, via Nazionale delle Puglie, nella zona di Pratola Serra, che si trova nella città di Avellino.

Da ciò che è emerso la donna era alla guida della sua auto e molto probabilmente o era appena uscita di casa, oppure stava rientrando.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile. La signora avrebbe perso il controllo del suo veicolo e sarebbe finita fuori strada. Purtroppo ha finito la corsa contro il muro dello stabilimento Stellantis.

I passanti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso della 62enne dopo il sinistro in auto

Gli agenti vista la gravità del sinistro, hanno chiesto l’ausilio anche dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per riuscire a liberarla dalle lamiere del suo veicolo, andato completamente distrutto.

Però, una volta data in mano ai sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Purtroppo la donna ha perso la vita praticamente sul colpo, a causa del violento impatto.

Gli agenti nel frattempo stanno lavorando per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono capire il motivo per cui l’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.