Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio. Una 25enne chiamata Chiara Bortoletto ha perso la vita sul colpo, dopo esser finita con la macchina in un fossato che costeggia la carreggiata. Grave l’amico che era alla guida.

Sulla dinamica gli agenti stanno facendo tutte le indagini del caso, anche se per ora tutto sembra far pensare ad una distrazione o ad una triste fatalità. Sull’asfalto non risultano esserci segni di frenata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco dopo le 15 di lunedì 5 febbraio. Precisamente in via Fraine, nella frazione di Colfrancui, ad Oderzo, che si trova nella provincia di Treviso.

Da ciò che afferma il quotidiano Il Corriere della Sera, alla guida della Mazda c’era proprio la ragazza. Però la vettura era di proprietà del suo amico, che era nel sedile passeggero.

Molto probabilmente lei gli aveva chiesto di poter fare un giro e lui ha accettato. Un testimone ha detto di averli visti sfrecciare per quelle stradine di campagna a tutta velocità e con la musica molto alta.

All’improvviso però, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, Chiara ha perso il controllo del veicolo. Purtroppo dopo esser usciti fuori strada, si sono ribaltati in un fossato con pochi centimetri di acqua, che costeggia la carreggiata.

Il decesso di Chiara Bortoletto dopo il sinistro e le condizioni del suo amico

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tuttavia, la ragazza purtroppo è deceduta praticamente sul colpo. Infatti non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

L’amico che era seduto sul sedile passeggero, al momento sta lottando per la sua vita. Lo hanno intubato sul posto e successivamente lo hanno elitrasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Gli agenti arrivati sul posto, al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Sull’asfalto non hanno trovato segni di frenata. Per questo motivo l’ipotesi è proprio che la giovane alla guida, ha perso il controllo della macchina forse per una distrazione.