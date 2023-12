Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto la scorsa notte, nel comune di Acireale. Purtroppo ad avere la peggio una ragazza di soli 18 anni, che all’arrivo dei sanitari era già deceduta. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

La notizia di questa perdita in queste ore sta iniziato a circolare sui social, anche se per ora non si conoscono bene le cause che hanno portato all’impatto e nemmeno le generalità della giovane.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte intono all’1 tra venerdì 29 e sabato 20 dicembre. Precisamente sulla strada statale 114, su viale Jonio, ad Acireale, in provincia di Catania.

Per ora le notizie emerse su questo grave sinistro, sono ancora frammentarie. Anche perché i Carabinieri intervenuti hanno dovuto lavorare a lungo per fare tutti i rilievi del caso.

Da ciò che è emerso la ragazza era a bordo di una Peugeot 206, con alcuni suoi amici. Quando all’improvviso, si sono scontrati con un Renault Kangoo, che stava procedendo dall’altro senso di marcia.

Lo scontro tra i due veicoli è apparso molto grave sin da subito. Per questo i passanti hanno chiesto l’intervento urgente dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine.

Il decesso della ragazza di 18 anni, dopo il sinistro

I medici sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Hanno cercato a lungo di rianimare la giovane, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo è deceduta sul colpo dopo lo scontro.

I Carabinieri della stazione locale, hanno lavorato a lungo per prendere i rilievi del caso, ma al momento la dinamica è ancora al vaglio degli agenti. Stanno lavorando per capire le eventuali responsabilità.

La persona alla guida del piccolo furgone che trasportava pesce, è ora in ospedale. Inoltre, anche i 4 ragazzi che erano a bordo dell’auto sono in nosocomio, per tutti gli accertamenti del caso. Nessuno di loro dovrebbe essere in pericolo di vita. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.