Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella serata di mercoledì 25 ottobre, nel comune di Gaggiano. Purtroppo una donna di 46 anni, uscita di strada con la sua auto, ha finito la corsa contro un albero ed è deceduta praticamente sul colpo.

I medici intervenuti, per lei non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di mercoledì 25 ottobre. Precisamente lungo la strada 494 Vigevanese, che si trova a Gaggiano, comune nella provincia di Milano.

La giovane, che veniva dal Brasile e si era trasferita in Italia già da tempo, molto probabilmente stava tornando nella sua abitazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Da ciò che è emerso la donna, stava attraversando una rotonda della zona. Però per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo della sua Fiat 500.

Purtroppo dopo essere uscita fuori strada, ha finito la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso della donna di 46 anni dopo il sinistro

Sul posto oltre ai Carabinieri ed ai soccorritori, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per liberare la donna dalle lamiere del suo veicolo.

Tuttavia, dopo averla affidata ai medici, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso.

I Carabinieri arrivati sul luogo del sinistro, hanno preso tutti i rilievi del caso, al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Vogliono capire se la giovane ha perso il controllo dell’auto per una distrazione, un malore o un ostacolo improvviso.