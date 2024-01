Concetta Russo, i figli: il dolore della famiglia di fronte a una tragedia terribile

I figli di Concetta Russo raccontano il dolore provato in queste ore, per una tragedia assurda avvenuta durante la notte di Capodanno. A sparare alla donna per sbaglio un nipote

Un dolore difficile da superare quello per la scomparsa di Concetta Russo, con i figli ancora sconcertati per quello che è accaduto la notte di Capodanno. Doveva essere una serata di festa da trascorrere con amici e parenti. E si è trasformata in una tragedia terribile. A sparare alla donna per sbaglio è stato un nipote, che aveva in mano una pistola rubata: pensava fosse scarica.

La donna di 55 anni ha perso la vita la notte tra il 31 dicembre 2023 e il primo gennaio 2024, in una casa di Afragola, in provincia di Napoli. Stava festeggiando con la famiglia e gli amici, in quel paese dove era nata e dove tornava appena poteva.

La donna viveva, infatti, con il marito e i figli ventenni a Patigliate, vicino a Peschiera Borromeo, nella zona sud est di Milano. Era tornata nella sua Afragola per festeggiare le feste di fine anno.

A sparare alla donna un nipote, Gaetano Santaniello, già finito in manette. Lui avrebbe esploso un colpo mortale con una pistola detenuta senza averne il permesso. Stava facendo vedere l’arma, che risulta rubata, ai parenti che erano a cena con lui.

Improvvisamente sarebbe partito un colpo. Lui pensava fosse scarica, come ha continuato a ripeterlo agli inquirenti che lo hanno fermato subito dopo il decesso della donna. Fermato anche un amico del nipote della vittima.

Concetta Russo, i figli raccontano il dolore provato dopo la perdita della donna

Mi mancherai. Sei e sarai la cosa più importante per me, ti amo mamma. Resterai per sempre nel mio cuore come mia prima donna.

Queste le parole di uno dei due figli su Instagram. Il ragazzo ha pubblicato una fotografia, sulla quale ha scritto un messaggio pieno d’amore per la mamma che non è più con loro.