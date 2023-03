Il giudice di Marsala ha depositato le motivazioni della condanna decisa nel confronti dell’ex pm Maria Angioni del caso della piccola Denise Pipitone.

L’ex pm, che nel 2004 indagò sul caso della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo, è stata condannata ad un anno di reclusione per false dichiarazioni al pubblico ministero. Secondo il giudice di Marsala, Maria Angioni avrebbe mentito su quanto accaduto durante le iniziali ricerche di Denise Pipitone. E lo avrebbe fatto per coprire i suoi “insuccessi personali“.

Le indagini non hanno condotto alla cattura dei colpevoli. Per questo motivo Angioni ha denunciato depistaggi nell’inchiesta. Indicando tra i responsabili i poliziotti del commissariato locale. Le accuse si sono poi rivelate false. Un modo per scrollarsi evidentemente di dosso ogni responsabilità per l’insuccesso dell’inchiesta.