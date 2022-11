Conosce Irene e chatta con lei per un anno, poi scopre che era un uomo di 64 anni: Daniele si toglie la vita

Si era innamorato di Irene, per un anno hanno parlato e si sono amati. Poi un giorno Daniele ha scoperto la terribile verità

La sua storia è stata raccontata durante il programma televisivo Le Iene. È accaduto il 21 settembre del 2021, Daniele si è tolto la vita a soli 24 anni, dopo una spiacevole esperienza che lo ha scosso e spinto a prendere la drastica decisione. Una storia che arriva da Forlì e che termina con una dolce lettera lasciata per i suoi genitori.

Daniele si è tolto la vita nella soffitta della sua casa, con una corda intorno al collo. I Carabinieri stanno indagando sui fatti, mentre la Procura della Repubblica ha chiesto l’archiviazione del caso e delle accuse per “decesso in conseguenza di altro delitto”.

Il 24enne aveva conosciuto Irene via chat. Una ragazza bellissima, tra loro è presto nato un amore da favola, messaggi dolci, promesse di un futuro insieme, discorsi su figli e perfino sul matrimonio. Irene aveva portato luce nella vita di Daniele, ma il suo mondo è crollato quando ha scoperto che si trattava di una persona che non esisteva. Dietro la tastiera c’era un uomo di 64 anni, residente a Forlimpopoli.

Si è finto una ragazza di 20 anni, ha illuso il giovane di Forlì, forse non immaginando che le sue azioni avrebbero portato a una conseguenza tanto grave.

Un giorno, Daniele ha visto una foto della sua Irene su un sito web e così le ha chiesto delle spiegazioni. Quella ragazza di 20 anni dall’altra parte del telefono, lo ha presto scaricato in modo brusco. Era ormai stata scoperta.

Il ragazzo non è riuscito a superare quella scoperta così straziante ed ha deciso di scrivere una lettera d’addio per la sua famiglia e di togliersi la vita.

Non ve l’ho mai detto, ma vi voglio bene…

I genitori non avevano idea di cosa il figlio stesse attraversando, hanno scoperto di Irene e di ciò che era accaduto tra loro e oggi chiedono giustizia.

La relazione tra Daniele e Irene è durata circa un anno

I due hanno portato avanti quella falsa relazione per circa un anno. Messaggi d’amore di Daniele, che il 64enne ricambiava. Parlavano per ore ed ore, ogni giorno.

Dalle indagini sarebbe emerso anche che Daniele, durante diverse conversazioni, quando le cose stavano per iniziare ad andare male, aveva minacciato di togliersi la vita. Non solo, per tutto quel tempo quell’uomo si è finto anche un’altra persona. Una certa Claudia, con la quale Daniele era diventato molto amico. Si confidava con lei, raccontandole di Irene.

L’inviato de Le Iene, è riuscito a trovare e bloccare il 64enne, che si è giustificato davanti alle telecamere, dicendo che per lui era soltanto uno scherzo e che mai avrebbe voluto che finisse così. Non ha colpe se quel ragazzo aveva problemi di testa.

Un gioco che però è durato circa un anno. La famiglia lo accusa di non aver interrotto la relazione nemmeno quando Daniele stava per scoprire tutto. E oggi vogliono giustizia.