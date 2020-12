Conte: arrivata poco fa la bella notizia per gli italiani

Giuseppe Conte ha un bell'annuncio per gli italiani

Le preghiere degli italiani trovano accoglimento. Una modifica al decreto già in Parlamento o un nuovo provvedimento permetterà lo spostamento tra Comuni a Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio. È la decisione assunta da palazzo Chigi per soddisfare le richieste dell’Unione delle Province, di numerosi sindaci e di certi parlamentari, in seguito all’approvazione dei provvedimenti entrati il 4 dicembre, che, invece, impedivano tale libertà di movimento.

Conte: una misura favorevole soprattutto ai piccoli Comuni

La stessa ministra Teresa Bellanova, mentre discuteva delle nuove regole in vista della festività, aveva invocato, nel corso degli incontri, di poter avallare gli spostamenti, soprattutto per i cittadini residenti nei Comuni piccoli, inevitabilmente penalizzati dalla normativa in vigore. Già nelle prossime ore potrebbe essere formalizzata la modifica.

L’opinione di Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha definito in una diretta sul suo profilo Facebook di trovare assurdo che non ci si possa muovere tra piccoli Comuni quando ci sono città con milioni di abitanti.

La regola è, a suo dire, poco credibile e comporta un problema di percezione delle misure corrette e giuste. Di conseguenza, tocca adottare degli accorgimenti.

Toti e Fontana favorevoli

A chiedere di modificare la norma era stato il capogruppo del Partito Democratico in Senato, Andrea Marcucci, e pure Italia Viva insiste. Matteo Salvini è netto: al di là di simpatie o antipatie politiche – ha affermato – è una questione di buonsenso, le famiglie italiane attendono notizie positive. Favorevole è poi l’opinione di Giovanni Toti e Attilio Fontana, rispettivamente governatori delle Regioni Liguria e Lombardia.

Conte cercherà di superare le riserve di Speranza e Franceschini

Il premier Giuseppe Conte discuterà con i capi delegazione e i capigruppo per superare le riserve dell’ala rigorista guidata dai ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini ma la scelta dell’esecutivo pare ormai presa. L’ufficialità arriverà presumibilmente entro breve, per la gioia di tutte quelle famiglie che potranno così ritrovarsi durante le feste.