Gli amici di Michelle Causo non si danno pace, continuano a tornare sul luogo del ritrovamento per lasciare mazzi di fiori e per piangere la loro amica. Continuano a ricordarla per la bellissima persona che è sempre stata, disponibile e sempre pronta ad aiutarli. Non credono alle parole di quel 17enne, che non aveva mai fatto parte del loro gruppo e che nessuno di loro conosceva.

Qualcuno lo aveva visto poche volte in compagnia di Michelle Causo, ma lei non ne aveva mai parlato. Nemmeno con Valerio, il suo migliore amico e nemmeno con Asia, un’altra delle sue amiche più strette. Sono certi che se avesse avuto una relazione con il 17enne, loro lo avrebbero saputo.

Michelle era solita correre in aiuto dei suoi amici e non aveva mai dato peso ai soldi, capitava che li prestasse, senza farsi problemi o pretendere nulla in cambio. Per questo non credono alla confessione del 17enne, che davanti al Gip ha parlato di due canne e un debito di 20 euro, che lui doveva a lei.

Sapeva cucinare, soprattutto la carbonare e le cotolette. Voleva fare la stilista. Per me era una sorella, la conoscevo da quando avevamo 10 anni. Era altruista e generosa con tutti. Lei non ne ha mai parlato di lui, né bene né male. La mia impressione è che fosse un ragazzo un po’ coatello, nulla di più.

Questo il ricordo di Valerio, che quel giorno le ha parlato per messaggio, Michelle era tranquilla e non gli aveva raccontato nessuna sua paura. Se ci fosse stato qualcosa, il giovane è certo che lui lo avrebbe saputo. Si dicevano qualsiasi cosa.

Poi c’è Asia, che con le lacrime agli occhi va a trovare la sua amica ormai scomparsa. Erano compagne di scuola e stavano sempre insieme.

Parlavamo di tutto, della scuola, dei professori, dei voti. Io lui non lo conosco, non so proprio chi sia. Non l’ho mai conosciuto, mai.

Altri amici hanno ricordato i giorni precedenti, quando hanno festeggiato con lei il compleanno e i post sui social con il suo fidanzato, che raggiungeva ogni week end. Avevano un rapporto molto profondo e non è possibile che avesse un’altra storia.