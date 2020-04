Coop richiama salviette umidificate per neonati Coop richiama salviette umidificate per neonati: "Pericolose per la pelle dei bambini!"

La Coop, poche ore fa, ha dato la notizia, del richiamo di alcune salviette umidificate per neonati. Per la precisione sono una serie di quelle della linea Crescendo Baby, per pelli sensibili, poiché possono essere pericolose per la pelle dei più piccoli. Hanno chiesto a tutti di non utilizzarle e di riportarle al punto vendita, per il rimborso.

A riportare la vicenda è stato proprio il sito ufficiale della catena commerciale. Questo perché alcune di queste, si sono rivelate, all’uso, difettose.

Nel messaggio per i clienti, c’è scritto: “Coop precauzionalmente ha ritirato il prodotto dalla vendita perché alcune salviette si sono rivelate all’uso difettose e tali da presentare colorazione e/o odori anomali.

In alcuni casi, se utilizzate ripetutamente, potrebbero conferire temporanea pigmentazione alla pelle, che comunque regredisce con i lavaggi e col tempo, senza provocare altre reazioni.”

Per la precisione si tratterebbe di salviette della marca Crescendo Baby 72 e 72+72 pz. I codici a barre, riportati sono: 8001120598516, mentre l’altro è 80011205985323, che bisogna controllare.

La catena commerciale chiede a tutte persone che hanno acquistato questo prodotto di riportarlo indietro. Chiede inoltre, di evitare di utilizzarle sulla pelle dei bambini. È possibile chiamare il numero verde, per qualsiasi informazione a riguardo e su ciò che è emerso.

Hanno concluso il messaggio, dicendo: “Invitiamo i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non utilizzarlo ed a restituirlo al punto vendita, per il cambio o il rimborso!”

Per questo motivo, prima di aprire le salviette è importante controllare il codice a barre che è riportato sulla confezione, per evitare che poi ci siano problemi. In caso non sia quello che abbiamo scritto in precedenza, non c’è bisogno di riportarle al supermercato.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.