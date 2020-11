Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico, durante un’intervista al Fatto Quotidiano ha espresso il suo pensiero sul lockdown totale. Secondo l’esperto tale decisione conterrà l’epidemia, ma allo stesso tempo avrà un aspetto negativo. Il rischio è quello di commettere lo stesso errore, già commesso quest’estate, durante le vacanze di Natale.

Cosa significa? Agostino Miozzo ha spiegato che il comitato non decide sul dpcm, ma ha il compito di valutare e consigliare il Governo. Per cui, lui stesso ha sconsigliato il lockdown nazionale. Se dopo un periodo di chiusura, si decide di riaprire di nuovo per le vacanze di Natale, la paura è quella che possa verificarsi un’altra ondata a causa degli assembramenti sulle piste da sci e a Capodanno.

Possiamo permettercelo? L’economia può permetterselo? Arriveremo a dicembre meno stressati, ma si rischia di ritrovarci a primavera, di nuovo, con alti contagi.

Agostino Miozzo sulle misure prese fino ad oggi

Il coordinatore del comitato tecnico scientifico ha spiegato che il lockdown sarebbe una decisione presa prima di valutare l’impatto che hanno avuto i provvedimenti presi fino ad oggi. Per una valutazione vera, ci vogliono dalle due alle tre settimane.

Quando il nuovo dpcm?

Secondo quanto emerso finora, il nuovo dpcm dovrebbe essere firmato nella giornata di domani. Nella giornata di oggi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in Camera alle 12:00 e in Senato alle 17:00.

Non è ancora noto se il Premier comunicherà quanto deciso con una conferenza stampa. Le prime anticipazioni parlano della chiusura tra Regioni. La chiusura dei centri commerciali nel week-end. La limitazione di altre attività nelle zone rosse. Lo stop degli angoli di bar e tabaccherie rivolti a giochi e scommesse e un coprifuoco nazionale alle 18:00 o alle 21:00.

Per quanto riguarda le scuole, non è trapelata ancora nessuna informazione.