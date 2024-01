Un gravissimo episodio è quello che è accaduto la sera del 6 gennaio, nella zona del lago di Como. Tiziana Tozzo e Morgan Algeri hanno perso la vita dopo che la loro auto è finita dentro l’acqua, dopo aver sfondato il parapetto. Per loro non c’era più nulla da fare.

Gli agenti intervenuti in queste ore stanno lavorando per capire cosa è successo e soprattutto capire come mai l’auto è finita all’interno del lago. Stanno ascoltando alcuni testimoni.

Stando alle informazioni che sono state rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 23, di sabato 6 gennaio. Precisamente in un parcheggio che porta nella zona di Villa Geno, molto frequentato da turisti, che si trova nella città di Como.

Tiziana Tozzo aveva 45 anni ed era di Cantù, che si trova nella provincia della stessa città in cui è avvenuto il dramma. Morgan Algeri aveva 38 anni ed era invece di Brembate Sopra, a Bergamo.

I due dal racconto di alcuni ragazzini che erano in quel parcheggio, avevano parlato un po’ per strada e poi sono saliti a bordo del Suv Mercedes.

Non è ancora chiaro cosa è successo, ma un testimone ha detto che era fermi a circa 2 metri dal marciapiede. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, sono partiti. L’auto è salita sul marciapiede, ha sfondato il parapetto ed è poi finita in acqua.

Il decesso di Tiziana Tozzo e Morgan Algeri

La persona che ha assistito alla scena, ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, che hanno perlustrato la zona a bordo di un piccolo gommone.

Tuttavia, non hanno potuto fare nulla per aiutarli. Non hanno avuto altra scelta che aspettare i sommozzatori da Torino, ma una volta che hanno tirato fuori la coppia dall’auto, per loro non c’era più nulla da fare.

Gli agenti intervenuti in queste ore stanno lavorando per capire cosa è successo ed anche che rapporti c’erano tra le due vittime. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio così grave.