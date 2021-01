Coppia di Bolzano, arrestato il figlio Benno: si è costituito

Svolta nelle indagini sulla sparizione, ormai considerata omicidio, della Coppia di Bolzano. Il figlio trentenne di Peter Neumair e Laura Preselli è stato arrestato con l’accusa di omicidio dei genitori e occultamento di cadavere.

Il ragazzo si è costituito dopo aver avuto un contatto con la Procura di Bolzano questa notte. ora si trova nel carcere di via Dante dove è stato accompagnato dal comando provinciale dei carabinieri poco dopo le 11.

Il suo avvocato, Angelo Polo, ha spiegato all’ANSA che: “Lo abbiamo accompagnato noi in Procura per farlo costituire spontaneamente.” Benno, ripreso dalle telecamere si è coperto il volto con un foglio di carta durante il tragitto.

Non c’è più speranza per la coppia di Bolzano, ma era chiaro già da qualche giorno che non si trattasse di una semplice scomparsa. Il ragazzo è stato tradito dal suo alibi che appariva molto più che sospetto. Il cellulare dei suoi genitori si sarebbe spento alle ore 21, stesso momento in cui lui è uscito di casa a bordo della Volvo di famiglia.

Il ragazzo si stava dirigendo verso casa di Martina, la sua amica da cui avrebbe passato la note. Dalla ragazza però è arrivato alle ore 22 dopo aver spiegato di aver fatto tardi. A insospettire gli inquirenti proprio questo lasso di tempo, Benno avrebbe impiegato più del doppio del tempo necessario.

Le indagini proseguono, quel che non è ancora chiarissimo agli inquirenti è il movente che avrebbe spinto a tale gesto. Il ragazzo, da poco, si era trasferito nell’appartamento di sotto a quello dei suoi, i genitori avevano preso in affitto per lui il piano inferiore. La sorella di Benno vive invece in Germania proprio lei l’avrebbe costretto a dare l’allarme della scomparsa, inimmaginabile pensare che ad uccidere i genitori sia stato proprio suo fratello.

Bolzano ora è una cittadina sconvolta dal dolore.