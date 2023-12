Dramma in stazione, coppia travolta da un treno: ritrovati i corpi solo in tarda notte

In queste ore sono in corso tutte le indagini da parte delle forze dell’ordine per il triste episodio avvenuto la scorsa sera lunedì 11 dicembre, a Curtarone. Una coppia composta da un uomo ed una donna di circa 50 anni, ha perso la vita, dopo che un treno li ha investiti.

Gli agenti intervenuti sul posto, al momento stanno portando avanti tutte le indagini del caso. Non si esclude l’ipotesi del gesto estremo o anche di un incidente davvero straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 23, di lunedì 11 dicembre. Precisamente alla stazione che si trova nel comune di Curtatone, in provincia di Mantova.

La coppia con un legame affettivo, è stata investita da un treno, che era partito da Milano ed era diretto proprio a Mantova.

Al momento non si conosce ancora le identità delle vittime. Da ciò che è emerso il convoglio stava procedendo con la nebbia ed il buio, quindi la visibilità era molto ridotta.

Solo dopo aver sentito il forte rumore, il capo treno è sceso per controllare cosa era accaduto. Solo con l’utilizzo di una torcia e ha trovato sui binari delle tracce ematiche, che hanno fatto proseguire le ricerche.

Coppia travolta dal treno: cosa è emerso dalle indagini

Solo intorno a mezzanotte di quella stessa sera e con l’aiuto anche delle forze dell’ordine, hanno ritrovato i corpi dei due. Da qui gli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso.

Per ora, sono ancora poche le informazioni emerse, sono più che altro frammentarie. La coppia era residente in quella stessa zona, ma non si sa il motivo per cui si trovavano in quella zona in tarda sera.

Gli inquirenti stanno cercando di portare avanti tutte le indagini del caso, non si esclude l’ipotesi del gesto estremo o anche di un incidente. Il convoglio al momento del sinistro viaggiava a circa 130 km orari, i passeggeri presenti a bordo li hanno poi trasferiti nella stazione di Mantova con un autobus.