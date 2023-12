Sono in corso tutte le indagini da parte delle forze dell’ordine per la vicenda della coppia travolta da un treno, nella serata di lunedì 11 dicembre. Gli amici ed anche i parenti avrebbero trovato una lettera scritta da loro, in cui spiegavano i motivi dietro il gesto estremo.

Grazie a questo biglietto, gli inquirenti che stavano indagando sull’accaduto, hanno potuto fugare ogni dubbio su cosa è successo e che quindi non si è trattato di un incidente straziante.

I fatti sono avvenuti intorno alle 23, di lunedì 11 dicembre. Precisamente alla stazione che si trova nel comune di Curtatone, in provincia di Mantova. Su via dei Toscani, a Curtarone.

Da quello che riporta il quotidiano locale, Prima Mantova, si chiamavano Stefano Rossi di 56 anni e la compagna Loredana Battaioli di 54 anni. Vivevano insieme nella zona di Pegognaga.

Il convoglio che era partito da Milano ed era diretto a Mantova, viaggiava a circa 130 km orari. Era buio e c’era anche una nebbia fitta. All’altezza di quel passaggio a livelli, il macchinista ha sentito un forte rumore.

Il capo treno è subito sceso e con una torcia ha provato a capire cosa fosse successo. Inizialmente sui binari ha trovato solo delle tracce ematiche. Solo diverso tempo dopo ha trovato i corpi dei due signori.

La lettera d’addio della coppia travolta dal treno

Ovviamente sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Inizialmente avevano preso in considerazione sia l’ipotesi del gesto estremo, ma anche quella si una fatalità.

Tuttavia, è solo dopo le indagini del caso che hanno scoperto ciò che avevano fatto in realtà. Da ciò che riporta sempre il quotidiano Prima Mantova, la coppia in auto aveva lasciato una lettera di addio.

In questo biglietto avevano scritto sia il motivo che li ha spinti a compiere un gesto così estremo, ma anche tutte le indicazioni per il loro funerale. Gli inquirenti ora hanno potuto fugare ogni dubbio sulla vicenda.