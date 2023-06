Dal premio Pulitzer per The Road, a quello Oscar per Non è un paese per vecchio: addio al grandissimo autore Cormac Mccarthy

Gli Stati Uniti d’America e il mondo intero della scrittura e delle sceneggiatura, nella giornata di ieri hanno appreso con enorme tristezza la notizia della scomparsa di uno dei più grandi degli ultimi decenni. Cormac Mccarthy, vincitore del Premio Pulitzer, autore di capolavori del calibro di The Road o Non è un paese per vecchi, si è spento nella sua casa in New Messico all’età di 89 anni.

Ad annunciare la morte del grandissimo artista ci hanno pensato il suo entourage e la sua famiglia, attraverso la pubblicazione di un post sulla pagina ufficiale di Facebook dello stesso Maccarthy.

L’autore vincitore del premio Pulitzer Cormac McCarthy è morto oggi per cause naturali nella sua casa a Santa Fe, Nuovo Messico. Aveva 89 anni.

Queste le poche parole aggiunte alla foto che ritrae lo scrittore.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio che tanti seguaci, fan, colleghi e personalità note hanno voluto dedicare a colui che veniva considerato uno dei più grandi del secolo.

Lo scrittore e traduttore italiano Raul Montanari, che si è occupato in più occasioni di tradurre le sue opere dall’inglese all’italiano, sul suo profilo ha scritto:

Cormac McCarthy ha smesso di essere il più grande scrittore americano vivente e ha raggiunto la meravigliosa compagnia dei giganti che non hanno ricevuto il Nobel per la letteratura. Avendo tradotto quattro suoi romanzi, fra cui il suo capolavoro assoluto ‘Meridiano di sangue’, mi sembra di aver perso uno di famiglia e penso di potermi permettere di proclamare sette giorni di lutto privato senza che nessuno si indigni. Anzi facciamo pure sette anni.

I più grandi successi di Cormac Mccarthy

Nato a Providence, nel Rhode Island, nel 1933, Cormac Mccarthy si trasferì nel Tennessee e lì studiò all’università prima di arruolarsi all’esercito.

Le sue prime scritture risalgono alla fine degli anni ’50, mentre i primi lavori che lo portarono al successo risalgono agli anni ’60.

Tantissimi i saggi e le sceneggiature scritte da Cormac nell’arco di una vita ed una carriera lunghissima, fatta di moltissime esperienze, viaggi, che l’hanno portato ad essere considerato come uno dei più grandi autori americani di sempre.

Nel 2007 ha ricevuto il massimo riconoscimento per un autore, il premio Pulitzer per la narrativa, per l’opera The Road.

Per quanto riguarda le sceneggiature, il suo nome resterà per sempre nella storia per aver dato vita a Non è un paese per vecchi, adattato a pellicola cinematografica dai fratelli Coen. Lo stesso The Road, portato sul grande schermo dal regista John Hillcoat e The Conselour, pellicola diretta da Ridley Scott nel 2013.