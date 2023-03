Un dramma assoluto quello che sta vivendo da qualche mese a questa parte la famiglia di Paul Auster. Il noto scrittore e autore statunitense, uno dei più seguiti e amati degli ultimi decenni, sta infatti lottando contro un cancro. Ad annunciarlo è stata sua moglie Siri Hustvedt.

Nato a Newark, in New Jersey, 75 anni fa, Paul Auster è uno scrittore, saggista, poeta, sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico, tra i più amati, seguiti e di successo degli ultimi decenni.

Da alcuni mesi, come si legge nel toccante post pubblicato nei giorni scorsi da sua moglie Siri Hustvedt, sta lottando contro un cancro. Ecco le parole affrante della donna:

Sono stata lontana da Instagram per un po’. È successo perché a mio marito è stato diagnosticato il cancro a dicembre dopo essere stato malato per diversi mesi prima. Ora è in cura allo Sloan Kettering a New York, e io vivo in un posto che ho chiamato ‘Cancerland’. In molti ci vivono, sia perché sono o sono state malate, sia perché amano qualcuno che ha o ha avuto il cancro. Il cancro è diverso per ogni persona che ce l’ha. Tutti i corpi umani sono uguali eppure non ce ne sono due identici. Alcune persone sopravvivono e altre muoiono. Questo lo sanno tutti, eppure vivere vicino a quella verità cambia la realtà quotidiana.