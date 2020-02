Coronaviris, famiglia di Pavia positiva al test Coronavirus, un'intera famiglia è risultata positiva al test. La prima ad aver avuto sintomi è stata la figlia più grande.

Un’intera famiglia è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al test per Coronavirus. Si tratta di un padre, una madre e le loro due figlie di diciassette e tredici anni. Vivono a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, un paese al confine con la provincia di Lodi ed ora sono tutti ricoverati in isolamento. Le loro condizioni sembrano stabili.

Il virus che ha colpito la popolazione, si sta diffondendo velocemente e tutti ne sono molto preoccupati. I medici hanno chiesto di fare attenzioni ad alcune raccomandazioni.

Secondo le informazioni che sono state rese note su questo contagio, la prima ad aver accusato i sintomi è stata la figlia più grande.

I medici li hanno sottoposti tutti al test e poco dopo, hanno scoperto che tutti sono risultati positivi. Proprio per questo motivo, ora sono ricoverati in isolamento, al reparto di malattie infettive, all’ospedale San Matteo di Pavia.

Per il momento, le loro condizioni non sembrano gravi ed infatti, nessuno è preoccupato. Stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno.

In questo periodo così difficile, la popolazione è molto preoccupata ed i medici, stanno facendo il possibile per cercare di non far salire troppo l’allarmismo tra le persone. Hanno deciso di chiedere a tutti di fare attenzioni ad alcune raccomandazioni.

Hanno chiesto di lavarsi spesso le mani, di non frequentare luoghi troppo affollati e soprattutto nel caso in cui qualcuno abbia tosse, febbre o raffreddore, di non andare in ospedale, ma di chiamare il proprio medico di base o il 112.

La preoccupazione e l’allarmismo della popolazione è tanto ed infatti molte persone, hanno deciso di chiudersi in casa e di non uscire. Per il momento i contagi sono più di trecento in tutto il paese ed i morti sono undici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche della famiglia.

Potete leggere anche: Famiglia salva grazie ad un messaggio in una bottiglia

Fonte: Milano Corriere