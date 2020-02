Coronavirus 2019 n-Cov, primo italiano trovato positivo ai test L'Istituto di Malattie Infettive ha appena comunicato che c'è un italiano positivo ai test per Coronavirus 2019 n-Cov; ecco chi è

Brute notizie per il nostro paese. L’Istituto di Malattie Infettive ha appena comunicato che ci sarebbe una persona di nazionalità italiana, la prima, positiva ai test per Coronavirus 2019 n-Cov. Si tratta di una delle 56 persone riportate a casa da Wuhan. Ecco cosa si sa su questa vicenda.

Come ben sapete lo stato italiano ha organizzato il rientro dei nostri concittadini che si trovavano a Wuhan. Un aereo speciale è partito dal nostro paese e ha riportato 56 persone. Tutto è stato fatto rispettando le norme di sicurezza sanitaria. Le persone arrivate sono state messe in isolamento nella base militare di Cecchignola. Tra queste 56 persone c’era una che è risultata positiva ai test per il nuovo coronavirus 2019 n-Cov.

A dare la notizia è stato l’ospedale Spallanzani. Possiamo, dunque, affermare con certezza che c’è un terzo caso confermto di coronavirus 2019 n-Cov a Rma, in Italia. Il paziente è stato trasferito nell’ospedale Spallanzani per e cure e gli esami, come stabilito dal protocollo.

Nella nota dell’Istituto di Malattie Infettive si legge:

“Il paziente è attualmente ricoverato all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma con modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale”.

L’Istituto di Malattie Infettive ha precisato seguito:

“L’Istituto sta coordinando l’organizzazione della sorveglianza epidemiologica a livello nazionale e supporta i laboratori di riferimento regionali per garantire una prima diagnosi tempestiva. Nei casi di positività al primo test l’Istituto effettua le analisi di conferma comunicandole alla task-force del Ministero della Salute”.

Ovviamente, non vogliamo creare allarmismo. Ricordiamo che la Società Italiana di Terapia Antinfettiva ha tranquillizzato tutti fornendo i dati sulla mortalità del coronavirus 2019 n-Cov che è al 2%. Facendo un paragone, la Sars i dati sulla mortalità erano del 10% mentre per la Mers del 30%. Anche i virus influenzali che circolano ogni anni miettono tante vittime.

Bisogna rispettare le norme di sicurezza sanitaria e informarsi bene sul Coronavirus 2019-nCoV, cos’è, sintomi e come si trasmette.

Torneremo con aggiornamenti.