Coronavirus, accertati tre nuovi casi in Trentino Coronavirus, accertati tre nuovi casi. Sono i primi in quella zona. Ecco dove e di chi si tratta..

L’emergenza Coronavirus sta ormai preoccupando tutta l’Italia, poiché nel pomeriggio di oggi, c’è stata un’altra vittima e sta salendo il numero dei contagiati. Ora è risultata positiva, anche una famiglia Lombarda, che era in vacanza in Trentino. E’ il primo caso in quella zona.

Sale l’ansia e la preoccupazione di tutta la popolazione, che è davvero allarmata per ciò che sta accadendo e per come si sta diffondendo questo virus, che se non preso in tempo, può essere fatale.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, i tre nuovi casi Coronavirus, sono risultati positivi al test ed ora infatti sono ricoverati in isolamento.

La famiglia vive nel paese della Lombardia, dove c’è il focolaio ed erano arrivati in Trentino lo scorso venerdì, per una semplice vacanza. Avevano affittato un appartamento e stavano alloggiando proprio lì, nel momento in cui hanno iniziato a stare male.

Tutti e tre hanno iniziato accusare la febbre, che si aggirava tra i trentasette ed i trentotto gradi. Vista la loro provenienza, sono stati sottoposti al test ed i risultati sono stati positivi, per tutti.

Ora i medici sono in attesa delle contro analisi, che dovrebbero arrivare dall’ospedale Spallanzani di Roma. Adesso, sono ricoverati in isolamento e stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno.

I medici stanno facendo il possibile per cercare di non creare allarmismi nella popolazione, ma nel giro di poche ore è salito il numero dei contagiati e c’è stato anche un altro decesso.

Le raccomandazioni sono, di lavarsi sempre le mani, di non frequentare posti troppo affollati e soprattutto nel caso in cui qualcuno abbia dei sintomi di questo virus, si raccomanda di non andare negli studi medici o negli ospedali, ma di chiamare il proprio medico di base o l’apposito numero.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Tgcom24