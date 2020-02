Coronavirus, accertato nuovo caso a Bergamo Coronavirus, risultato positivo un altro caso. Ecco dove e di chi si tratta..

L’emergenza del Coronavirus che sta contagiando molte persone dell’Italia, sta mandando tutti in allarme, infatti tutta la popolazione è preoccupata per come si sta diffondendo. Pochi minuti fa, è venuta fuori un’altra notizia, è stato registrato un nuovo caso, questa volta a Bergamo.

In molti sono preoccupati e spaventati, per come si sta mettendo la situazione e per come l’infezione sta arrivando ovunque. I medici stanno facendo il possibile per cercare di far diminuire il contagio.

Secondo le informazioni che sono state rese note negli ultimi muniti, è stato registrato un nuovo caso a Bergamo. Fino a ieri non era stato registrato nessun caso in quell’ospedale.

C’erano quattro persone sospette, ma nessun caso era stato accertato. Erano state ricoverate all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e la situazione sembrava essere sotto controllo.

Nella giornata di sabato i test di due di loro, erano risultati negativi. Oggi, invece, è venuta fuori questa notizia, ma non è stato reso noto ne di chi si tratta e nemmeno la sua condizione di salute.

Per gli altri due, si sta attendendo il risultato, ma non è ancora stato reso pubblico se il test positivo del Coronavirus, sia stato di una delle persone che sono ricoverate in isolamento, nello stesso ospedale.

La situazione in questo momento si sta diffondendo a macchia d’olio, ma per il momento i medici chiedono di non creare allarmismi, poiché stanno facendo il possibile per tenere la situazione sotto controllo e soprattutto per cercare di far guarire tutte le persone che ne sono affette.

Per il momento sono stati registrati centotrenta casi, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. La raccomandazione dei medici, è quella di non andare in ospedale o negli studi medici, in caso di tosse, febbre o problemi respiratori, ma chiedono di chiamare il proprio medico di base o il centododici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche, del nuovo contagiato.

