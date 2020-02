Coronavirus, caso sospetto a Vasto. Ragazza in isolamento. Coronavirus, registrato un nuovo sospetto caso. Ecco dove e chi è la vittima..

Un nuovo sospetto caso di Coronavirus, è stato registrato nelle scorse ore, questa volta vittima è una ragazza di Lanciano, che è stata ricoverata nell’ospedale di Vasto poco tempo fa. Era stata a Padova per un soggiorno dal tre al sedici febbraio. Le sue condizioni non sono gravi, è stabile.

C’è molta preoccupazione in tutta l’Italia per ciò che sta accadendo e soprattutto per come il virus sta arrivando ovunque. Ci sono molte persone contagiate.

Un nuovo caso sospetto è stato registrato nel pomeriggio di oggi sabato venti due febbraio, questa volta la vittima è una ragazza, che era stata in un soggiorno a Padova per diversi giorni.

Si è presentata da sola, accompagnata da uno dei suoi familiari, con tosse e febbre al pronto soccorso, dell’ospedale di Lanciano. Ha avvisato subito i medici di ciò aveva fatto nei giorni scorsi e soprattutto dove era stata.

Vista la situazione, i dottori l’hanno sottoposta a tutte le analisi del caso ed hanno mandato i campioni, al laboratorio di riferimento a Pescara, dove saranno analizzati a breve. I risultati potrebbero arrivare anche nella notte.

I medici hanno deciso di ricoverarla in isolamento, al reparto di malattie infettive, all’ospedale di Vasto, ma le sue condizioni non sono gravi. E’ stabile e non ha gravi problematiche.

E’ stata sottoposta al tampone di Covid19 e vista situazione grave in cui si trova tutta l’Italia, è stato mandato subito, il campione al laboratorio per avere i risultati, il prima possibile.

I contagi si stanno diffondendo molto rapidamente e tutta la popolazione si sta allarmando ed è preoccupata. I medici però, raccomandano di non andare negli studi medici e negli ospedali, ma nel caso in cui qualcuno abbia tosse, febbre o problemi respiratori, chiami il proprio medico di base o il cento dodici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni della ragazza.

