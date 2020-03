Coronavirus, donna positiva al test. Era a Formia per stare con i parenti Coronavirus, altro test positivo. Questa volta si tratta di una donna di Cremona, che era a Formia. Sono state chiuse le scuole..

Nelle ultime ore è venuto fuori un altro caso di contagio per il Coronavirus. Questa volta si tratta di una donna, che era a Formia, in provincia di Latina, per stare con i suoi parenti. Tutta la popolazione si sta allarmando, poiché questo virus si sta diffondendo velocemente ed i medici stanno facendo il possibile per far guarire i malati.

In un primo momento è venuto fuori che la signora era stata a Cremona, ma nelle ultime ore, è venuto fuori che è proprio di quel posto e che era nella Capitale per stare con i suoi parenti.

E’ stata colpita da una forte influenza, per questo motivo, ha deciso di andare al pronto soccorso di Formia, per un controllo.

I medici del posto, hanno deciso di sottoporla al tampone e poco dopo hanno scoperto che era positiva al Coronavirus.

Proprio per questo, nella serata di ieri è stata trasferita allo Spallanzani di Roma e le persone a bordo dell’ambulanza, non dovranno passare alcuni giorni in quarantena, poiché hanno rispettato tutte le normative di prevenzione.

Mentre, il personale del pronto soccorso, che era a lavoro quando si è presentata la donna, ora dovrà passare qualche giorno a casa per sicurezza e per evitare che il virus contagi tutta la popolazione.

I sindaci di Minturno, Formia, Gaeta, Santi Cosmia e Damiano, Spigno Saturnia e Castelforte, hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale, fino all’otto marzo.

Mentre ora, si sta anche lavorando per cercare di capire i contatti che ha avuto la donna con i suoi parenti o amici. Il Coronavirus sta allarmando l’intera popolazione e tutti ne sono molto preoccupati, ma il Ministero della Salute, ha deciso di mandare alcune raccomandazioni che sono fondamentali per evitare il contagio.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche della donna.

