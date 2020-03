Coronavirus Europa: morto Victor Godinho a soli 14 anni Si è spento a 14 anni per colpa del coronavirus. È tra le vittime più giovani d'Europa.

Vitor Godinho è un’altra vittima del Coronavirus. È morto domenica mattina, a soli 14 anni ed è tra le vittime più giovani d’Europa. Secondo quanto è stato reso noto sulla sua morte, il giovane si è spento all’interno di una struttura sanitaria che si trova vicino Porto (Portogallo), dopo essere stato ricoverato a causa dei sintomi Covid-19.

Non aveva particolari malattie progresse, amava fare sport, ma soffriva di psioriasi, una malattia della pelle che tutti conoscono e che purtroppo va a gravare sul sistema immunitario.

Dopo i primi sintomi del Coronavirus, Vitor è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo. Nelle ore successive è peggiorato ed è stato ricoverato tra venerdì e sabato, all’interno dell’Hospital de São Sebastião, a Lisbona. La mattina successiva, sul presto, si è spento per sempre.

La sua morte ha sconvolto l’intera comunità e in seguito l’intero mondo, vista la sua giovane età.

Vitor era residente a Ovar, insieme alla sua famiglia, una delle città considerate focolaio del virus.

Anche in Francia, si è spenta una ragazza di soli 16 anni di nome Julie. La notizia della sua morte si è diffusa su social network, dopo un post pubblicato da sua sorella. Quest’ultima ha raccontato che Julie non aveva malattie e aveva avuto soltanto una leggera tosse, finché non è peggiorata. Quando si è recata dal medico, le è stato diagnosticato un disturbo respiratorio, che prima di allora non aveva mai avuto. Julie alla fine non è riuscita a vincere la sua battaglia e il Coronavirus le ha portato via la vita.

Dal Regno Unito è arrivata la notizia di Cloe, una ragazza di 21 anni. Anche questa giovane non aveva patologie, fino a quando non ha iniziato ad accusare i sintomi del coronavirus.

Dopo la positività al tampone, la sua situazione è peggiorata, fino al decesso.