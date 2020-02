Coronavirus, famiglia dimessa, risultato errato Coronavirus, intera famiglia positiva al test, il risultato era errato. Ecco cosa è accaduto..

Ha potuto tirare un sospiro di sollievo, la famiglia di Miradola Terme, in provincia di Pavia, che nelle scorse ore era risultata positiva al test per il Coronavirus. Secondo le informazioni venute fuori poco fa, i risultati erano errati ed infatti per loro è stato un momento bellissimo.

Una vicenda incredibile, che ha fatto spaventare molto queste quattro persone, che appena hanno scoperto tutta la verità, sono state subito ricoverate all’ospedale di Pavia.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle ultime ore, la famiglia è stata sottoposta al test, perché una delle due figlie, ha avuto la febbre alta per due giorni e non riusciva a scendere.

I medici, vista la situazione hanno deciso di sottoporla al tampone e quando il risultato è stato positivo, anche il resto dei suoi familiari, è stato sottoposti al test.

I risultati sono stati positivi per tutti ed infatti, sin da subito sono stati ricoverati al reparto di malattie infettive, in isolamento, all’ospedale di Pavia.

La figlia più grande, una ragazza di diciassette anni, che frequenta il liceo di Sant’Angelo Lodigiano, tramite Whatsapp, ha mandato un messaggio a tutti i suoi compagni di scuola ed ha detto: “Ragazzi non sono un’appestata, appena mi dimettono dall’ospedale, torno a scuola. Se avete febbre alta e tosse, chiedete di fare il test visto che siamo in classe insieme!”

Negli ultimi minuti però, è arrivata una bella notizia per la famiglia, poiché sembrerebbe che i risultati di questi tamponi, fossero errati e nessuno di loro è affetto da Coronavirus, possono tornare tutti a casa.

Anche i nonni ed alcune delle persone della comunità, in cui vivono, sono stati sottoposti ai test e tra poche ore, si sapranno i loro risultati. In quella zona, sembrerebbe che non ci sia nessuno in gravi condizioni.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Famiglia salva grazie ad un messaggio in una bottiglia

Fonte: Tg24 Sky.it