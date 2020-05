Coronavirus, Fozia Hanif ha perso la vita sei giorni dopo il parto Coronavirus, Fozia Hanif ha perso la vita, senza poter mai conoscere il suo bambino

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e il numero dei decessi e dei contagi, è arrivato a livelli molto elevati. Pochi giorni fa, anche una giovane mamma di venti nove anni, ha perso la vita a causa del virus. Si chiamava Fozia Hanif. Sei giorni prima aveva dato alla luce il suo bambino.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la sua famiglia, che vive nel Regno Unito, a Birmingham, poiché nessuno si sarebbe mai aspettato di dover vivere un dolore simile, in un momento che per loro doveva essere felice.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche, la ragazza il due aprile è stata sottoposta ad un cesareo a trentuno settimane. Lo scorso anno, aveva perso un altro figlio.

Il piccolo Ayaan Hanif Ali non ha mai potuto abbracciare o conoscere la mamma. Il marito Wajid Ali, in un’intervista, ha raccontato: “Il test è risultato positivo, ma il giorno dopo hanno detto che era un caso lieve e poteva tornare a casa.

Dopo quattro giorni ha avuto difficoltà a respirare ed abbiamo chiamato l’ambulanza.” In quel momento, Fozia è stata ricoverata nel reparto di maternità dell’ospedale, ma viste le sue condizioni, non ha potuto ricevere visite.

Poco dopo, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente ed è stata sottoposta al parto. Il bimbo è risultato negativo al tampone, ma la mamma non lo ha mai potuto abbracciare. Hanno dovuto tenerlo lontano da lei, per precauzione, ma è stato ricoverato per tenerlo sotto controllo.

Ha potuto conoscere il suo piccolo, tramite una foto. Il marito infatti ha continuato il suo racconto, dicendo: “Era davvero felice, ha visto la foto del nostro piccolo che gli infermieri hanno stampato per lei. Stava trattenendo le lacrime e diceva: ‘Guarda è il nostro bambino. Torneremo presto a casa.’ Quella per me è stata l’ultima volta che le ho parlato.

Sei giorni dopo, i medici hanno informato la famiglia, che per lei non c’era più nulla da fare, poiché la sua situazione era troppo compromessa. Quindi le avrebbero staccato il ventilatore. “Era una piccola super star per la nostra famiglia. Ci siamo sostenuti a vicenda. E’ stato devastante.” Ha concluso il marito.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.