Coronavirus, genitori muoiono lo stesso giorno Coronavirus, giovane perde la madre ed il padre a meno di 2 ore di distanza. "Sono morti soli" Ecco il suo racconto su ciò che è accaduto..

Le vittime che ha causato il Coronavirus, ormai sono tantissime e continueranno ancora ad esserci, purtroppo. Due di loro, sono Severa Belotti e Luigi Carrara, di ottantadue ed ottanta sei anni, che vivevano in provincia di Bergamo. Lo scorso martedì, sono morti a meno di due ore di distanza, l’uno dall’altra.

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di tutta la loro famiglia, ma soprattutto dei figli, che non si sarebbero mai aspettati di vivere un dramma del genere.

Severa e Luigi, per otto lunghi giorni, hanno avuto la febbre molto alta e difficoltà respiratorie, ma sono stati ricoverati all’ospedale di Bergamo, lo scorso fine settimana.

Il figlio Luca, in un’intervista al “Corriere”, ha raccontato: “Sono morti soli, è così con questo virus.” Questo perché, i due non hanno potuto ricevere visite, dal momento in cui hanno scoperto di essere malati. Luigi è morto alle nove e quindici del mattino, mentre Severa alle undici, poco più tardi.

“I tuoi cari restano soli e tu non puoi nemmeno salutarli, abbracciarli, cercare di portare loro una parola di conforto, magari anche una bugia buona: andrà tutto bene!” Ha continuato il racconto Luca.

“I miei genitori stavano bene, mio padre non aveva nessuna patologia. Non sapeva nemmeno cosa fosse un medico. Questa non è un’influenza qualunque, ma della Madonna.

I loro ultimi giorni di vita, li hanno passati soli e con la febbre a trentanove, ma io non ce l’ho con il centodiciotto, anzi devo solo ringraziarli perché hanno tentato di salvarli. All’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è un disastro, perché non sanno più dove mettere i pazienti.

Purtroppo, a causa del Decreto del Governo, i due signori non potranno nemmeno avere un rito funebre. Per questo motivo, le salme verranno cremate a breve. A causa della quarantena, i figli della coppia non possono nemmeno andare a salutarli. Infatti, Luca ha concluso il suo racconto dicendo: “Non posso vedere mia sorella, né ricevere la visita di un amico. Nulla. In un giorno solo ho perso entrambi i miei genitori. Ma andiamo avanti, mio padre me lo diceva sempre!”

Una vicenda terribile, che ha spezzato i cuori di tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento drammatico.

