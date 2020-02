Coronavirus, ginecologa e uomo di Brescia positivi al test Coronavirus, registrati altri due casi. Sono una dottoressa ed un uomo. Ecco dove e di chi si tratta..

L’allarme del Coronavirus si sta diffondendo in tutta l’Italia, ad una velocità incredibile, tutti ne sono spaventati. Nelle ultime ore, sono stati registrati altri due casi di contagio, questa volta a Brescia, si tratta di una ginecologa, che lavora all’ospedale Manerbio ed un uomo, che è passato proprio in quel luogo pochi giorni fa ed è risultato positivo al test.

Il virus, ormai, sta arrivando ovunque e tutta la popolazione è in allarme ed è preoccupata, poiché non sa come comportarsi in questa situazione.

Nelle ultime ore, è venuta fuori una nuova notizia. Il Coronavirus è arrivato anche a Brescia, i positivi sono una dottoressa ed uomo.

La donna lavora all’ospedale di Manerbio, ma ora vista la situazione è ricoverata agli Spedali Civili di Brescia e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno.

L’altra persone contagiata invece, è un uomo di cinquantuno anni, che secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, è passato nell’ospedale dove lavora la donna, negli ultimi giorni ed ora il suo test, è risultato positivo.

Non sono state ancora rese note le loro condizioni, ma l’unica notizia certa che è venuta fuori, è che entrambi sono in isolamento e che stanno ricevendo tutte le cure di cui hanno bisogno.

I contagi di Coronavirus, negli ultimi giorni sono saliti ad un numero imprevedibile, sono più di trecentoventi ed i morti, sono arrivati a undici.

Tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata per come si sta diffondendo. La zona più colpita è il Nord Italia, ma piano paio sta arrivando in tutte le regioni. La raccomandazione dei dottori, è proprio quella di non andare in posti affollati e in caso di sintomi, di non andare negli studi medici o negli ospedali, ma bisogna chiamare il proprio medico di base o il cento dodici.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

