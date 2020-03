Coronavirus: giornalista di Sky TG24 positivo Coronavirus, noto giornalista di Sky tg24 positivo al test.

L’ennesimo caso di contagio, è stato registrato nelle scorse ore, questa volta la vittima è un noto giornalista di Sky tg24, Renato Coen, capo della Redazione esteri. Ora tutta la sede di Milano è stata evacuata e nelle prossime ore ci sarà la sanificazione di tutto l’ambiente.

I casi di contagio per il Coronavirus, sono ormai arrivati a numeri incredibili e tutti infatti ne sono molto preoccupati e allarmati di per come si sta mettendo.

Nelle scorse ore, è venuta fuori anche questa notizia. Il primo giornalista contagiato è stato Nicola Porro ed infatti il suo programma Quarta Repubblica, è stato sospeso.

Ora, anche il responsabile della pagina esteri è risultato positivo al Coronavirus e tutta la sede è stata evacuata. Infatti tutti i suoi colleghi stanno lavorando da casa. Lui presentava i sintomi di febbre e tosse.

Le condizioni di Renato Coen, non preoccupano molto i medici e sembrano stabili. Lavora in quella redazione dal lontano 2003, è coordinatore e corrispondente dell’estero, è anche responsabile per i reportage e i progetti speciali inerenti proprio alla parte estera del telegiornale.

Il direttore Giuseppe De Bellis, parlando della situazione ha detto: “Sin dall’inizio di questa crisi sanitaria siamo stati in prima linea, con collegamenti, storie, racconti, approfondimenti, documentando soprattutto lo sforzo dei medici che si stanno battendo per garantire le cure e la salute pubblica!”

Ora la sede di Milano del telegiornale, verrà sanificata nelle prossime ore, ma il tg continuerà a mandare le sue notizie dalla sede di Roma.

Il numero dei contagi per il Coronavirus, è arrivato a numeri molto elevati ed infatti tutta la popolazioni è in ansia ed è preoccupata per come si sta mettendo la situazione. In molti hanno deciso di rimanere e casa, proprio come è stato consigliato dal Decreto emanato dal Governo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del giornalista Renato Coen.

Potete leggere anche: Anna Zhdan, ha perso la vita a causa di una struttura di legno nel parco

Fonte: Il Fatto Quotidiano