Coronavirus, il commovente gesto di un bambino nella zona rossa CORONAVIRUS: bambino di 6 anni si presenta al confine della zona rossa. Il suo gesto commuove i Carabinieri

L’immagine del suo disegno sta facendo il giro dei social network, commuovendo migliaia di persone. Luca è un bambino che si trova nella zona rossa di Somaglia, nel lodigiano e la scorsa mattina ha fatto un disegno bellissimo, che poi ha deciso di regalare ai carabinieri del posto di blocco del confine della zona rossa.

Il piccolo Luca, che frequenta soltanto la prima elementare, ha disegnato la macchina dei carabinieri, con accanto un agente che tiene per mano un bambino e una grande scritta: GRAZIE X TUTTO.

Si è fatto accompagnare da sua nonna, sotto la pioggia, a piedi, nel punto in cui si trovavano i carabinieri, con il disegno tra le mani. Una volta raggiunti, si è rivolto a loro, dicendo: “questo è per voi”.

Impossibile immaginare la commozione degli agenti, nel vedere quanto quello che stanno facendo, conti per un bambino.

Il disegno ha commosso gli agenti, così come l’intero mondo social, dopo la sua pubblicazione.

Per Luca, un bambino di prima elementare, quei carabinieri fermi lì al confine, sono degli eroi, che cercano di vincere su una situazione al momento di pericolo.

I bambini non hanno pregiudizi, vedono la semplicità delle cose e se c’è una cosa possono insegnare, è la spontaneità.

In molti hanno ringraziato questo bambino, perché in un momento di così grande preoccupazione per l’Italia intera, è riuscito a far sorridere e a commuovere un numero incredibile di persone.

La foto del disegno di Luca, nelle ultime ore, sta impazzendo i social network e sta saltando di bacheca in bacheca.

Con il suo gesto è stato valorizzato il lavoro e l’impegno dei Carabinieri di Codogno e di tutti i colleghi che sono giunti in loro soccorso da altre parti d’Italia.

Un animo gentile, riconoscente ai propri eroi.

