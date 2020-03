Coronavirus, il maresciallo dei carabinieri Massimiliano Maggi ha perso la vita Coronavirus, Maresciallo dei Carabinieri si è spento per sempre. Aveva 53 anni e due figli..

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati e con questo, ci sono stati anche un gran numero di decessi. Nella mattinata di oggi, giovedì diciannove marzo, anche il maresciallo dei Carabinieri Massimiliano Maggi, di cinquantatre anni, è deceduto. Era risultato positivo al test, all’inizio del mese.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la sua famiglia, ma anche i suoi collegi che non si aspettavano di dovergli dire addio, a quella giovane età.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, l’agente lavorava alla stazione di La Spezia Principale e all’inizio di marzo, era risultato positivo al test.

Proprio per questo motivo, è stato subito ricoverato all’ospedale locale, nel reparto di malattie infettive. Però, nella mattinata di oggi, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I tentativi dei medici di tenerlo in vita, sono risultati del tutto vani.

Ha lasciato la moglie di cinquantotto anni ed i suoi due figli, di ventidue e sedici anni. I suoi colleghi hanno deciso di pubblicare un messaggio su Twitter per salutarlo. Hanno scritto:

“Ciao Massimiliano. La vita di un carabiniere è un tessuto le cui trame si intrecciano con le vite dei cittadini, nella buona e nella cattiva sorte. Il Maresciallo Maggiore, Massimiliano Maggi, addetto alla stazione di La Spezia Principale, la sua vita l’ha trascorsa dedicandola al servizio del suo Paese ed alla sicurezza della comunità affidata alla sua responsabilità.

Oggi il virus si è portato via per sempre il suo respiro. Aveva 53 anni ed era un padre modello di due ragazzi, che oggi , nella festa dedicata ai papà, ne piangono la perdita. Tutta l’Arma dei Carabinieri ne cinge con il più intenso degli abbracci la sua famiglia e piange con dolore ed orgoglio, un suo figlio che se ne va.

Lasciaci pure Massimiliano. Fino alla fine tu ci sei stato!” In molti stanno piangendo la prematura perdita di questo maresciallo, che era molto conosciuto per il suo lavoro.

