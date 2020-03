Coronavirus, infermiera denuncia una donna partoriente e sua madre Coronavirus, infermiera denuncia una donna che ha appena partorito, poiché risultata positiva al test. "Ha partorito senza dire da dove veniva!"

Una vicenda davvero incredibile è accaduta nelle scorse ore, all’ospedale Mater Dei di Bari, dove un’infermiera ha denunciato una donna incinta e sua madre, per non averle detto la zona di provenienza, nel momento del ricovero. Ora, è risultata positiva al test per il Coronavirus e l’infermiera e costretta alla quarantena insieme a tutta la sua famiglia.

In base alle informazioni che sono emerse nelle scorse ore, la donna è arrivata in questa clinica lo scorso sette marzo, poiché in dolce attesa e doveva partorire.

A farle il ricovero, è stata proprio l’infermiera in questione, che nell’esposto che verrà presentato nelle prossime ore in Procura, ha raccontato:

“Al momento della richiesta di provenienza/residenza, hanno dichiarato che la donna fosse residente in provincia di Bari, ma hanno omesso di comunicare che proveniva da Parma, una città individuata come una zona rossa ai sensi dell’emergenza sanitaria per contagio da Coronavirus.”

L’infermiera ha dichiarato che il giorno del ricovero la ragazza si è presentata nell’ospedale accompagnata da sua madre, anche lei biologa della stessa clinica ed ha fatto subito il suo ricovero.

La mattina seguente, quando è andata di nuovo a lavorare, ha scoperto che la giovane aveva partorito, ma che era stata messa in una stanza da sola, munita di guanti e mascherine.

Solo in quel momento, l’infermiera ha scoperto che la ragazza proveniva da Parma. Infatti il nove marzo, il risultato del suo tampone è stato positivo e quindi affetta da Covid 19.

Proprio per questo, la donna è stata costretta a contattare il suo medico di base, che ha consigliato l’isolamento per lei e tutti i membri della sua famiglia. Ha detto che il marito è stato costretto a chiudere la sua attività di autoriparazione. In più, spera che i suoi due figli non siano stati contagiati.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

