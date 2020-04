Coronavirus, la lettera di Jonathan Roberts per la moglie Muore di COVID in ospedale, la moglie a casa trova la straziante lettera che aveva scritto per lei e i suoi figli

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, poiché il numero dei decessi e dei contagi è arrivato a livelli molto elevati. Nelle scorse ore è stata resa pubblica la vicenda di un uomo, chiamato Jonathan Roberts che prima di morire ha lasciato una lettera alla moglie.

Le parole dell’uomo sono diventate presto virali e tutti i media americani ne hanno parlato. E’ stato separato dalla sua famiglia per diverso tempo, poiché positivo al virus.

In base alle informazioni che sono state rese note, la moglie Katie è arrivata all’ospedale di Danbury, quando era ormai troppo tardi. Il marito aveva perso la vita a causa di una complicazione causata dal Coronavirus ed ha avuto un arresto cardiaco, che non gli ha lasciato scampo.

I medici le hanno ridato subito tutti i suoi effetti personali. Però, quando è tornata a casa, ha scoperto che Jonathan, poco prima di spegnersi aveva scritto delle parole per lei e per i loro figli.

L’uomo ha scritto: “Vi amo con tutto il mio cuore. Mi hai donato la vita migliore che potessi desiderare. Sono così orgoglioso e fortunato di essere tuo marito ed il padre di Braedyn e Penny.

Sei davvero unica. Continua a vivere la tua vita con la stessa felicità e passione che mi ha fatto innamorare di te. Vederti diventare la miglior mamma del mondo per i nostri figli è stata la cosa più forte che io abbia mai vissuto!”

Le parole di quest’uomo sono diventate presto virali. Lui sapeva molto bene che la sua situazione non era molto semplice, ma nonostante volesse provare a farcela per la sua famiglia, ha deciso di scrivere la lettera per dargli un ultimo saluto.

In un’intervista, Katie ha raccontato che sapeva molto bene che il marito aveva scritto qualcosa, poiché era molto tempo che non lo vedeva. Il suo scopo ora è quello di fare il possibile, per non far dimenticare ai suoi due bambini, il loro papà.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Fonte: Notizie.it