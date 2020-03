Coronavirus, l’OMS: “il virus colpisce tutte le età, anche giovani a rischio” Maria Van Kerkhove, dottoressa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ribadisce: "il virus colpisce tutte le età"

Coronavirus, la dottoressa dell’OMS ricorda: “il virus colpisce tutte le età, anche giovani a rischio”. Nell’abituale briefing che si tiene per comunicare gli aggiornamenti sul COVID-19, Maria Van Kerkhove ha ricordato quanto la situazione sia grave non solo per gli anziani, ma anche per le generazioni più giovani

“Questo è un virus in grado di causare infezioni e malattie nelle persone di qualsiasi età. Può creare malattie lievi, gravi e può anche uccidere. I giovani non sono incivili.”

“Per la maggior parte dei giovani si tratta di una lieve infezione, ma c’è un 10-15% che può avere un’intenzione da moderata a grave“ aggiunge invece il dottor Mike Ryan

I medici ci tengono a ricordare questo aspetto, che spesso passa in sordina, e lo fanno proprio oggi, il giorno della scomparsa di una ragazza di 16 anni, Julie. La ragazza è la vittima più giovane del Coronavirus, e viveva in Francia. Secondo i genitori la giovane era sana, ma poi ci sono state complicazioni dovute dal COVID-19

Il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato inoltre: “Ci sono oltre mezzo milione di casi di contagio di Covid-19 e oltre 20 mila morti. Sono numeri tragici ma non dimentichiamo che centinaia di migliaia di persone nel mondo sono guarite”.

Per quanto riguarda invece la possibilità di un vaccino, le speranze sembrano ancora troppo vaghe: “Il vaccino contro il Covid-19 è ancora lontano: ci vorranno almeno 12-18 mesi”, ha aggiunto il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

In un ultimo passaggio poi, il direttore ricorda ancora lo sforzo del personale sanitario: “La carenza di materiale protettivo per gli operatori sanitari è una minaccia urgente alla lotta contro il coronavirus. Se sono a rischio medici e infermieri, siamo tutti a rischio”